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Фокус: Украина

В Донецкой области задержали российского агента, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане (18)

DsNews 2022.12.23 10:33
Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента российских оккупантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донецкой области пятница, 23 декабря 2022, 10:04 СБУ задержала российского агента / Пресс-служба СБУ Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС". По данным следствия, задержанный - местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ.
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