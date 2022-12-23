В Донецкой области задержали российского агента, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане (18)

DsNews 2022.12.23 10:33

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента российских оккупантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донецкой области пятница, 23 декабря 2022, 10:04 СБУ задержала российского агента / Пресс-служба СБУ Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС". По данным следствия, задержанный - местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ.