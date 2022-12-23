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Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины: что в него вошло

Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины: что в него вошло (17)

Новое Время 2022.12.23 12:46
23 декабря, 12:25 Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи (Фото:Michael McBride/flickr.com) Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии. "Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии.
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