Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины: что в него вошло (17)

- 23 декабря 2022, 14:17 Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине : Українські національні новини 14:43
- Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине. В него войдут беспилотники и зимнее обмундирование : Страна.ua 14:16
- 2022.12.23 Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: подробности : RUpor.info 14:13
- Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине : ОстроВ 14:00
- Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине : Слово і Діло 13:41
- По запросу ВСУ: Эстония подготовила новый пакет военной помощи Украине : Фокус 13:35
- Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине : Front News International 13:29
- Эстония предоставит новый пакет помощи Украине : Політична Думка 13:03
- Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет : РБК-Україна 13:01
- Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины: что в него вошло : Новое Время 12:46
- Эстония приняла новый пакет военной помощи для Украины : Матриця свободи 12:38
- Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине : УП Європейська правда 12:34
- Эстония выделила новый пакет военной помощи Украине : GlavPost.Com 12:30
- То, что необходимо солдатам: Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине : УНИАН 11:43
- Зимняя форма, средства защиты, дроны: Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине : Еспресо TV 11:34
- Дроны и форма: Эстония утвердила новый пакет военной помощи ВСУ : 24 канал 11:30