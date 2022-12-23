В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Подорвано авто россиян. Фото, видео (26)

Страна.ua 2022.12.23 12:31

12:29, сегодня Авто взорвалось в центре города. Фото: ivan_fedorov_melitopol В пятницу, 23 декабря, в центре Мелитополя прозвучал мощный взрыв, там взорвался автомобиль. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале. Он написал, что по данным очевидцев взорван автомобиль россиян. "О пассажирах и их состояния информация уточняется", - написал Федоров. По данным назначенных россиянами "властей" города, машина взорвалась перед