Голосовал за признание "Л/ДНР". Депутата Госдумы РФ приговорили к 15 годам лишения свободы - СБУ (24)

Новое Время 2022.12.23 14:46

23 декабря, 14:29 Денис Майданов (Фото:t.me/SBUkr) В пятницу, 23 декабря СБУ сообщила, что к 15 годам тюрьмы приговорен депутат госдумы РФ, который голосовал за признание террористических организаций "Л/ДНР". В ведомстве заявили, что собрали безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания россии Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.