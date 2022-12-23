23 декабря 2022 13:04 Зеленскому позвонил премьер-министр Нидерландов: что пообещал (21)

Gazeta.ua 2022.12.23 14:34

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал президенту Владимиру Зеленскому предоставить EUR2,5 млрд помощи для Украины. Фото: facebook.com/zelenskiy.official В пятницу, 23 декабря, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Это первый телефонный разговор Зеленского с лидером другой страны по возвращении из Америки, о котором стало известно публично.