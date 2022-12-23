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Фокус: Украина

Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину (20)

РБК-Україна 2022.12.23 17:31
Болгария, Пятница 23 декабря 2022 17:20 Фото: заместитель министра обороны Болгарии Екатерина Граматикова (mod.bg) Автор: Карина Левицкая Сегодня, 23 декабря, в Болгарии начали "логистическую операцию", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии . "С сегодняшнего дня начнется логистическая операция, в рамках которой в
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