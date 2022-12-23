Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину (20)

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- Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину : Front News International 21:29
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- 23.12.22 20:47 Болгария начала операцию по доставке военной помощи Украине : Цензор.Нет 21:02
- Болгария начала передачу военной помощи Украине : MY.UA 20:38
- 18:40 23.12.2022 Болгария начала операцию по передаче военной помощи в Украину : Интерфакс-Україна 19:31
- Помощь Украине: Болгария начала логистическую операцию по отправке военной помощи : Флот2017 19:27
- В Болгарии стартовала "логистическая операция" по отправке военной помощи в Украину : Слово і Діло 18:41
- 23 декабря 2022 18:25 Болгария начала операцию по доставке военной помощи Украине : Dynamomania.com 18:34
- Болгария начала операцию по доставке военной помощи Украине : UA.News 18:27
- Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину : FinOboz 18:27
- Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину : Антикор.com.ua 18:14
- Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину : ДнепрCity.net 18:03
- Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину : РБК-Україна 17:31
- Болгария начала логистическую операцию по отправке военной помощи в Украину : УП Європейська правда 17:04
- В Болгарии началась "логистическая операция" по отправке военной помощи в Украину : Новое Время 16:46
- Болгария заявила о начале "логистической операции" по доставке военной помощи в Украину : Гордон 16:35
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