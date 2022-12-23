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Глава Евросовета поддерживает приостановление членства россии в Совбезе ООН

Глава Евросовета поддерживает приостановление членства россии в Совбезе ООН (20)

Укринформ 2022.12.23 16:01
23.12.2022 15:43 Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает за разработку механизма, который приведет к приостановке членства россии в Совете Безопастности ООН из-за ее агрессии против Украины. Как передает Укринформ, об этом он сообщил в интервью RTVI. "Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае россия, вопиющим образом нарушает международное право.
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