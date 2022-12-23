23 декабря 2022, 17:19 лукашенко поедет в россию 24 декабря: детали очередной встречи (17)

Українські національні новини 2022.12.23 17:43

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко поедет в россию завтра, 24 декабря. Его визит состоится после приема российского диктатора владимира путина в минске, что был на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на пропагандистское СМИ "Белта". Детали Отмечается, что лукашенко по приглашению президента рф посетит Научно- исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина