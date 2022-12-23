Украина прекратила действие четырех соглашений с Беларусью о военно-техническом сотрудничестве (23)

Новое Время 2022.12.23 16:16

23 декабря, 15:57 Кабмин прекратил действие ряда соглашений о сотрудничестве с Беларусью (Фото:НВ) В пятницу, 23 декабря, Кабмин прекратил действие четырех соглашений между Украиной и Беларусью о военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram по итогам заседания правительства. По его словам, было прекращено действие следующих документов: