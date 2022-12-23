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На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерями

На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерями (20)

Главред 2022.12.23 16:35
23 декабря 2022, 16:13 После короткого боя вражеская ДРГ отступила, понеся потери, рассказал Дмитрий Живицкий. Пограничники отразили атаку оккупантов РФ / facebook.com/МВД Украины В Сумской области бойцы территориальной обороны 22 декабря уничтожили диверсионную группу российских оккупантов. Утром в четверг группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины, рассказал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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