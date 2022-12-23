На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерями (20)

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- 23.12.2022 в 17:14 На Сумщине тероборона уничтожила российскую ДРГ, которая пересекла украинскую границу : InfoResist.org 17:15
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- В Сумской области терроборона уничтожила российскую ДРГ, которая пересекла украинскую границу : Громадське телебачення 16:35
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- 23.12.2022 14:53 Тероборона Сумщины уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу : ДонПресс 15:33
- 23.12.22 15:27 Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупантов убито, - ОВА : Цензор.Нет 15:32
- В Сумской области бойцы терробороны уничтожили пересекшую границу группу диверсантов из РФ : ТСН.ua 15:32