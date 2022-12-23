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23.12.2022 в 16:54 Зеленский объявил главные задачи для дипломатов на 2023 год

23.12.2022 в 16:54 Зеленский объявил главные задачи для дипломатов на 2023 год (19)

InfoResist.org 2022.12.23 17:00
InfoResist Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинских дипломатов, которые им следует выполнить в 2023 году. Об этом он заявил, выступая на конференции украинских послов. Так, первоочередной задачей украинской дипломатии в следующем году станет запуск переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Вторая важнейшая задача - подготовка к следующему саммиту НАТО в том
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