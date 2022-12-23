23.12.2022 в 16:54 Зеленский объявил главные задачи для дипломатов на 2023 год (19)

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- Декабрь, 23 в 17:55 Элементы победы Украины: Зеленский озвучил ключевые задачи для дипломатов на 2023 год : ICTV Факти 18:06
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