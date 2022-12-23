Из Украины хотели незаконно вывезти вертолет. Его обнаружили на границе с Венгрией (20)

- В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО : UA-Футбол 19:42
- 23 декабря, 18:51 На Закарпатье пытались незаконно вывезти в Венгрию вертолет : Dumskaya.net 19:03
- Через границу с Венгрией пытались вывезти по поддельным документам вертолет : Страна.ua 19:01
- Из Украины в Венгрию пытались вывезти вертолет - его задержали на границе : Online.ua 19:00
- Украинец пытался вывезти за границу вертолет стоимостью почти миллиард гривен : 24 канал 19:00
- На границе с Венгрией обнаружили вертолет, который пытались незаконно вывезти за границу : Укринформ 18:47
- В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет : РИА Мелитополь 18:40
- В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет : Korzo News 18:37
- Из Украины хотели незаконно вывезти вертолет. Его обнаружили на границе с Венгрией : Громадське телебачення 18:36
- Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет : Фраза.ua 18:28
- В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет : Антикор.com.ua 18:13
- Ни в какие ворота: Через КПП "Тиса" пытались провезти "левый" вертолет (ФОТО) : UA-Reporter.com 18:13
- В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет : MY.UA 18:09
- Обнаружили на границе с Венгрией. Из Украины пытались незаконно вывезти вертолет - Госпогранслужба : Новое Время 18:01
- На Закарпатье мужчина пытался незаконно вывезти вертолет из Украины : Новини Live 17:57
- Из Украины пытались незаконно вывезти вертолет: фото : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- В Закарпатской области мужчина пытался вывезти за границу вертолет по поддельным документам : Гордон 17:35
- Пограничники помешали незаконному вывозу в Венгрию вертолета : UA.News 17:26
- В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет : РБК-Україна 16:46