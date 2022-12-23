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Фокус: Украина

Из Украины хотели незаконно вывезти вертолет. Его обнаружили на границе с Венгрией (20)

Громадське телебачення 2022.12.23 18:36
Евгения Луценко 23 Декабря 2022 18:09 Вертолет, который пытались незаконно вывезти из Украины ГПСУ На границе с Венгрией 22 декабря задержали вертолет, который пытались незаконно вывезти из Украины. Об этом сообщает ГНСУ. Вертолет Ка-26 перевозили грузовиком с украинской регистрацией через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки у пограничников возникли подозрения относительно возможной незаконной перевозки вертолета.
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