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Фокус: Украина

Зеленский: В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться (20)

UA-Футбол 2022.12.23 20:12
23 декабря 2022, пятница. 19:59 Вечернее обращение президента Украины instagram.com/zelenskiy_official UA-Футбол Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу с очередным видеообращением по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Президент отметил, что сегодня, 23-го декабря, провел очередное заседание Ставки. "Провел сегодня Ставку - как обычно предметно. Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год.
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