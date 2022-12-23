Зеленский: В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться (20)

UA-Футбол 2022.12.23 20:12

23 декабря 2022, пятница. 19:59 Вечернее обращение президента Украины instagram.com/zelenskiy_official UA-Футбол Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу с очередным видеообращением по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Президент отметил, что сегодня, 23-го декабря, провел очередное заседание Ставки. "Провел сегодня Ставку - как обычно предметно. Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год.