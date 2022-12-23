Зеленский: В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться (20)

- Зеленский провел заседание Ставки: мы видим перспективы на фронте : Антикор.com.ua 21:14
- "На фронте видны перспективы": Зеленский провел срочную Ставку : Главред 21:05
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- Зеленский провел заседание Ставки: слушали командующих, есть перспективы на фронте : УНИАН 20:43
- 23 декабря 2022, 20:34 Видим перспективы на фронте: Зеленский провел очередное заседание Ставки : Українські національні новини 20:43
- Президент провел заседание Ставки - обсудили перспективы на фронте : MY.UA 20:38
- Декабрь, 23 в 20:07 Видим перспективы на фронте: Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к разным вариантам действий РФ : ICTV Факти 20:36
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- Президент провел заседание Ставки - обсудили перспективы на фронте : Укринформ 20:32
- Зеленский провел заседание Ставки: что обсудили : Судово-юридична газета 20:21
- Зеленский по итогам Ставки главнокомандующего: Видим перспективы на фронте и намерения российских террористов : Новое Время 20:16
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