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Могут активизироваться. Зеленский предупредил об угрозе ударов на праздники

Могут активизироваться. Зеленский предупредил об угрозе ударов на праздники (17)

РБК-Україна 2022.12.23 20:01
Киев, Пятница 23 декабря 2022 19:59 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Дмитрий Левицкий Российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении . "В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова
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