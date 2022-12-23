Могут активизироваться. Зеленский предупредил об угрозе ударов на праздники (17)

РБК-Україна 2022.12.23 20:01

Киев, Пятница 23 декабря 2022 19:59 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Дмитрий Левицкий Российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении . "В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова