Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Оккупанты 23 декабря нанесли по Украине четыре ракетных и один авиаудар - Генштаб ВСУ

Оккупанты 23 декабря нанесли по Украине четыре ракетных и один авиаудар - Генштаб ВСУ (1)

Гордон 2022.12.23 19:05
Сегодня 18.58 Российские оккупанты с начала суток 23 декабря нанесли по Украине четыре ракетных и один авиаудар. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины. Также войска РФ осуществили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, ОБСТРЕЛ, АРТИЛЛЕРИЯ, ПРОТИВНИК, БАХМУТ, Украина, Россия, Запорожье, Херсон, Харьков, Донецк, Луганск, Днепропетровск, Сумы, Нью-Йорк
2022.12.24 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022