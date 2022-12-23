Оккупанты 23 декабря нанесли по Украине четыре ракетных и один авиаудар - Генштаб ВСУ (1)

Гордон 2022.12.23 19:05

Сегодня 18.58 Российские оккупанты с начала суток 23 декабря нанесли по Украине четыре ракетных и один авиаудар. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины. Также войска РФ осуществили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.