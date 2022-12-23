Оккупанты 23 декабря нанесли по Украине четыре ракетных и один авиаудар - Генштаб ВСУ (1)

Гордон 2022.12.23 19:05
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Российские оккупанты с начала суток 23 декабря нанесли по Украине четыре
ракетных и один авиаудар. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба
Вооруженных сил Украины.
Также войска РФ осуществили 16 обстрелов из реактивных систем залпового
огня.
"Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической
инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
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