Прогноз погоды на выходные 24-25 декабря: светлый праздник с плюсовой температурой и дождем (1)

Вечерние Вести 2022.12.23 14:35

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных, когда многие украинцы будут отмечать Рождество Христово, будет пасмурной и сырой. Максим Королев 23.12.2022 Во многих областях страны ожидаются дожди, местами пройдет мокрый снег. Навигация по статье Погода в субботу 24 декабряПогода в воскресенье 25 декабряПогода в понедельник 26 декабряГеомагнитые буриНародные приметы и верования Погода в субботу 24 декабря