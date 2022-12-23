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Прогноз погоды на выходные 24-25 декабря: светлый праздник с плюсовой температурой и дождем

Прогноз погоды на выходные 24-25 декабря: светлый праздник с плюсовой температурой и дождем (1)

Вечерние Вести 2022.12.23 14:35
По данным Sinoptik.ua, погода на выходных, когда многие украинцы будут отмечать Рождество Христово, будет пасмурной и сырой. Максим Королев 23.12.2022 Во многих областях страны ожидаются дожди, местами пройдет мокрый снег. Навигация по статье Погода в субботу 24 декабряПогода в воскресенье 25 декабряПогода в понедельник 26 декабряГеомагнитые буриНародные приметы и верования Погода в субботу 24 декабря
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2022.12.24 (1)

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