Прогноз погоды на выходные 24-25 декабря: светлый праздник с плюсовой температурой и дождем (1)

Вечерние Вести 2022.12.23 14:35
По данным Sinoptik.ua, погода на выходных, когда многие украинцы будут
отмечать Рождество Христово, будет пасмурной и сырой. Максим Королев
23.12.2022
Во многих областях страны ожидаются дожди, местами пройдет мокрый снег.
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