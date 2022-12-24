Декабрь, 24 в 7:52 Россия вывела в Черное море 11 кораблей, среди них есть ракетоносители - Гуменюк (15)

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- Залп может достигать 20 ракет: РФ вывела "Калибры" в Черное море : Новини Донбасу 09:39
- 24.12.2022 09:12 Россияне готовят ракетный удар по Украине из Черного моря : ДонПресс 09:33
- РФ вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами": в ОК "Юг" предупредили о возможных ударах : ТСН.ua 09:31
- РФ вывела в Черное море 11 кораблей, среди них есть ракетоносители: Гуменюк рассказала к чему готовиться украинцам : УРА-Информ 09:28
- Россия вывела в Черное море "Калибры". Военные оценили угрозу нового удара : РБК-Україна 09:16
- РФ снова вывела в Черное море три ракетоносителя: наготове около 20 "Калибров" : Антикор.com.ua 09:14
- 24 декабря 2022, 09:12 рф вывела 11 кораблей в Черное море, среди них есть ракетоносители - Гуменюк : Українські національні новини 09:13
- В Черном море находятся 3 ракетоносителя. Общий возможный залп - 20 ракет типа Калибр : UA-Футбол 09:12
- Россия вывела в Черное море 3 корабля-носителя ракет "Калибр", - Братчук : Еспресо TV 09:04
- РФ снова вывела в Черное море 11 кораблей : Одесса Медиа 08:59
- Россия вывела в Черное море корабль с "Калибрами": украинцам рассказали, к чему готовиться : УНИАН 08:43
- В Черном море находятся 3 ракетоносителя. Общий возможный залп - 20 ракет типа калибр : UA-Футбол 08:42
- 24 декабря 2022 08:07 Угроза массированного удара растет: россияне вывели ракетоносители в Черное море : Gazeta.ua 08:33
- Россия вывела в Черное море 11 кораблей, среди них есть ракетоносители - Гуменюк : MY.UA 08:08
- Декабрь, 24 в 7:52 Россия вывела в Черное море 11 кораблей, среди них есть ракетоносители - Гуменюк : ICTV Факти 08:06