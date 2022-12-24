Декабрь, 24 в 7:52 Россия вывела в Черное море 11 кораблей, среди них есть ракетоносители - Гуменюк (15)

ICTV Факти 2022.12.24 08:06

Марта Бондаренко, редактор ленты В Черном море долгое время не было российских ракетоносителей, однако сейчас корабельная группировка увеличилась до 11 единиц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь объединенного координационного центра Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, Россия не выводила ракетоносители в море из-за шторма, корабли оставались в пунктах базирования.