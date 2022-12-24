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Существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, где самая сложная ситуация

Существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, где самая сложная ситуация (19)

Новое Время 2022.12.24 12:16
24 декабря, 12:02 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) По состоянию на субботу, 24 декабря, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram. В компании заявили, что работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.
ОБСТРЕЛ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ГЕНЕРАЦИЯ, АТАКА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, Россия, Киев, Украина
2022.12.24 (19)

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