Существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, где самая сложная ситуация (19)

Новое Время 2022.12.24 12:16

24 декабря, 12:02 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) По состоянию на субботу, 24 декабря, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram. В компании заявили, что работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.