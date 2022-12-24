Существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, где самая сложная ситуация (19)

2022.12.24 (19)2022.12.23 (2) →
- В "Укрэнерго" рассказали, где самая сложная ситуация с электричеством : RegioNews 15:40
- В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций : Donbass.UA 15:22
- В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций : Bigmir)net Новини 14:39
- В "Укрэнерго" сообщили, где сегодня самая сложная ситуация со светом : Инфолайн 14:33
- Одна из электростанций из-за обстрелов остановила выработку электроэнергии - "Укрэнерго" : Прямий канал 14:06
- Одна из электростанций прекратила выработку из-за обстрелов. Ремонт энергообъектов продолжается круглосуточно : Громадське телебачення 13:35
- Из-за обстрелов прекратила работу еще одна электростанция - "Укрэнерго" : Слово і Діло 13:11
- Из-за обстрелов прекратила выработку одна из электростанций, - Укрэнерго : ЛІГАБізнесІнформ 12:47
- Дефицит электроэнергии до сих пор существенный, в Киеве контролируемые аварийные отключения - Укрэнерго : Инфолайн 12:33
- Из-за обстрелов прекратила работу одна из электростанций, - "Укрэнерго" : Инфолайн 12:33
- В энергосистеме сохраняется существенный дефицит: в Укрэнерго рассказали, где ситуация самая сложная : Укринформ 12:32
- 12:08 24.12.2022 Существенный дефицит э/э сохраняется в энергосистеме, в Киеве - контролируемые аварийные отключения - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 12:30
- Дефицит электроэнергии до сих пор существенный, в Киеве контролируемые аварийные отключения - Укрэнерго : GlavPost.Com 12:30
- Существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы и рассказали, где самая сложная ситуация : Новое Время 12:16
- Из-за обстрелов прекратила работу одна из электростанций, - "Укрэнерго" : Антикор.com.ua 12:14
- 24 декабря 2022, 12:00 Сохраняется существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго рассказали, где самая сложная ситуация : Мiнфiн 12:07
- Ситуация с электроэнергией остается сложной : OstanniPodii.com 12:00
- Из-за обстрелов прекратила работу одна из электростанций, - "Укрэнерго" : РБК-Україна 11:31