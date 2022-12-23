Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украина и украинский народ вдохновляют весь мир - Байден после визита Зеленского

Украина и украинский народ вдохновляют весь мир - Байден после визита Зеленского (1)

Українська правда 2022.12.23 21:09
Алена Мазуренко - Пятница, 23 декабря 2022, 20:49 ФОТО: THE WHITE HOUSE Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир. Источник: Twitter Байдена Дословно: "Украина и украинский народ вдохновляют не только нас - они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".
ДЖО, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОЛЛАР, БЮДЖЕТ, СЕНАТ, Зеленский, США, Украина, Россия, Вашингтон, Киев
2022.12.24 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022