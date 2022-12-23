Украина и украинский народ вдохновляют весь мир - Байден после визита Зеленского (1)

Українська правда 2022.12.23 21:09
Алена Мазуренко - Пятница, 23 декабря 2022, 20:49
ФОТО: THE WHITE HOUSE
Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента
Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет
весь мир.
Источник: Twitter Байдена
Дословно: "Украина и украинский народ вдохновляют не только нас - они
вдохновляют мир.
Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".
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