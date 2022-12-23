Украина и украинский народ вдохновляют весь мир - Байден после визита Зеленского (1)

Українська правда 2022.12.23 21:09

Алена Мазуренко - Пятница, 23 декабря 2022, 20:49 ФОТО: THE WHITE HOUSE Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир. Источник: Twitter Байдена Дословно: "Украина и украинский народ вдохновляют не только нас - они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".