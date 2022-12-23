Появились интересные детали поездки Зеленского в Вашингтон (1)

Инфолайн 2022.12.23 16:33
Автор: Дарья Золотова
23/12/22 | 16:09
Теги: президент, політика, Україна, Зеленський,
Стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский добирался в
Вашингтон.
Пишет BBC.com.
Так, для того, чтобы привезти Зеленского из Украины в столицу США, были
предприняты экстраординарные меры безопасности.
Как пишет издание, во вторник лидер Украины съездил на линию фронта в
Бахмут, потом тайно сел на ночной поезд в Польшу.
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