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Появились интересные детали поездки Зеленского в Вашингтон

Появились интересные детали поездки Зеленского в Вашингтон (1)

Инфолайн 2022.12.23 16:33
Автор: Дарья Золотова 23/12/22 | 16:09 Теги: президент, політика, Україна, Зеленський, Стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский добирался в Вашингтон. Пишет BBC.com. Так, для того, чтобы привезти Зеленского из Украины в столицу США, были предприняты экстраординарные меры безопасности. Как пишет издание, во вторник лидер Украины съездил на линию фронта в Бахмут, потом тайно сел на ночной поезд в Польшу.
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2022.12.24 (1)

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