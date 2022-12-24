Поездка в Вашингтон: что получил Владимир Зеленский? (3)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.12.23 15:44
23 декабря 2022, 15:39
Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря провел
двустороннюю встречу с Джо Байденом и выступил в Конгрессе США. Этот визит
стал первой заграничной поездкой Владимира Зеленского после начала
российского полномасштабного вторжения в Украину, пишет RFE/RL.
Владимир Зеленский получил еще почти 2 миллиарда долларов в виде военной
помощи, включая систему ПВО Patriot, которую правительство Украины надеется
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