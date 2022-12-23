В феврале команда Зеленского представит мирный план - СМИ (1)

Українська правда 2022.12.23 06:39
"Украинская правда" - Пятница, 23 декабря 2022, 06:30
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОПУ
24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины
Владимира Зеленского планирует представить мирный план.
Источник: издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и
украинских дипломатов
Детали: Как пишет WSJ, по словам европейских и украинских дипломатов,
команда Зеленского сейчас наполняет мирный план конкретным содержанием.
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