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Фокус: Украина

В феврале команда Зеленского представит мирный план - СМИ (1)

Українська правда 2022.12.23 06:39
"Украинская правда" - Пятница, 23 декабря 2022, 06:30 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОПУ 24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить мирный план. Источник: издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов Детали: Как пишет WSJ, по словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас наполняет мирный план конкретным содержанием.
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2022.12.24 (1)

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