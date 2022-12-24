На красной ветке киевского метро ограничено движение поездов: в чем причина (18)

РБК-Україна 2022.12.24 17:31

Киев, Суббота 24 декабря 2022 17:26 Фото: метро в Киеве работает с ограничениями (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Константин Широкун Движение поездов по красной линии киевского метрополитена происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА. Ограничения связаны с тем, что на станции "Лесная" пассажир попал под поезд метро.