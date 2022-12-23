В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата Госдумы РФ, автора песни про "Сарматушку", за поддержку аннексии регионов Украины (2)

Гордон 2022.12.23 23:35
Сегодня 23.24
В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы России
Дениса Майданова. Он голосовал за признание самопровозглашенных "ЛДНР". Об
этом сообщила СБУ в Telegram.
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата
нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова,
способствовавшего захвату части восточных регионов Украины", - говорится в
сообщении.
ГОСДУМА, ДЕПУТАТ, ПОСЯГАТЕЛЬСТВО, АГРЕССОР, ОТБЫВАНИЕ, ЗАХВАТ, Майданов
, Украина
, Россия
, Луганск
, Донецк