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Фокус: Украина

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине (1)

Українська правда 2022.12.23 16:10
"Украинская правда" - Пятница, 23 декабря 2022, 15:55 Выявленная в Одессе коррупционная схема является самой масштабной в Украине, по информации Национального антикоррупционного бюро. Источник: руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью ZN.UA Прямая речь: "В каждом из регионов есть свои более или менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе,
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2022.12.24 (1)

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