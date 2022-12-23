НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине (1)

Українська правда 2022.12.23 16:10

"Украинская правда" - Пятница, 23 декабря 2022, 15:55 Выявленная в Одессе коррупционная схема является самой масштабной в Украине, по информации Национального антикоррупционного бюро. Источник: руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью ZN.UA Прямая речь: "В каждом из регионов есть свои более или менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе,