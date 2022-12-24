В Киеве задержан владелец ломбардов: финансировал террористов "ДНР" (2)

Depo 2022.12.24 00:03
В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, подозреваемый в
финансировании "ДНР"
Михаил Хомченко Журналист отдела новостей
23 декабря 2022 23:53
Перечислил в "бюджет ДНР" более 10 млн грн - основателя сети ломбардов
подозревают в финансировании терроризма
Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Киевская городская
прокуратура, передает Depo.ua.
По данным правоохранителей, после 2014 года мужчина уехал в Киев, но
ЛОМБАРД, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ВЛАДЕЛЕЦ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДОЗРЕНИЕ, КИЕВ, Киев
, Россия
, Украина
, Донецк
, Харьков