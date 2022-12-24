В Киеве задержан владелец ломбардов: финансировал террористов "ДНР" (2)

Depo 2022.12.24 00:03

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, подозреваемый в финансировании "ДНР" Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 23 декабря 2022 23:53 Перечислил в "бюджет ДНР" более 10 млн грн - основателя сети ломбардов подозревают в финансировании терроризма Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Киевская городская прокуратура, передает Depo.ua. По данным правоохранителей, после 2014 года мужчина уехал в Киев, но