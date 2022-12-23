Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук (7)

РБК-Україна 2022.12.23 19:01

Пятница 23 декабря 2022 18:48 Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine) Автор: Руслан Гаращенко В следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь от государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции. "С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.