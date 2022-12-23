Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук (7)

2022.12.24 (7)2022.12.23 (12) →
- Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук : Новости N 06:08
- Стало известно, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году : ТСН.ua 05:31
- Помощь на проживание переселенцам с 1 января продолжат выплачивать автоматически : MY.UA 05:08
- Государство автоматически продолжит выплачивать ВПЛ пособие на жительство в 2023 году : Еспресо TV 05:04
- Помощь на проживание переселенцам с 1 января продолжат выплачивать автоматически : Укринформ 04:46
- Переселенцы автоматически продолжат получать выплаты в 2023 году : Типичный Херсон 03:21
- В Минреинтергации рассказали, как будут платиться "переселенческие" в следующем году : Антикор.com.ua 00:13