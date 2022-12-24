В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ (12)

2022.12.24 (12)2022.12.23 (2) →
- В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ : РБК-Україна 10:31
- В Минреинтеграции рассказали об условиях проверки переселенцев : Новости N 09:38
- В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев : Donbass.UA 09:22
- Минреинтеграции отменило массовые проверки переселенцев : Еспресо TV 09:04
- В каких случаях будут проверять переселенцев - пояснили в Минреинтеграции : Матриця свободи 08:38
- Будут ли массовые проверки мест проживания ВПЛ: ответ Верещук : Судово-юридична газета 08:21
- В Минреинтеграции рассказали об условиях проверки переселенцев : Bigmir)net Новини 08:08
- Переселенцев будут проверять только в случае обращения правоохранителей - Минреинтеграции : Новое Время 08:01
- Переселенцев будут проверять в исключительных случаях - Минреинтеграции : MY.UA 07:08
- Переселенцев будут проверять в исключительных случаях - Минреинтеграции : Укринформ 07:01
- Верещук заявила, что массовые проверки мест проживания ВПЛ сейчас несвоевременны : Антикор.com.ua 00:15