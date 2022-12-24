В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ (12)

РБК-Україна 2022.12.24 10:31

Суббота 24 декабря 2022 10:20 Фото: в Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Руслан Гаращенко В Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции. По словам вице-премьера Ирины Верещук, государтсво обязано