23 декабря 2022, 22:49 Украина получит от Великобритании $500 млн помощи (2)

Східний варіант 2022.12.23 23:13

Британия предоставит Украине $500 млн, средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Отмечается, что Украина получит от Великобритании ссуду на $500 млн в рамках реализации совместного проекта с Международным банком реконструкции