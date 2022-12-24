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Фокус: Украина

23 декабря 2022, 22:49 Украина получит от Великобритании $500 млн помощи (2)

Східний варіант 2022.12.23 23:13
Британия предоставит Украине $500 млн, средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Отмечается, что Украина получит от Великобритании ссуду на $500 млн в рамках реализации совместного проекта с Международным банком реконструкции
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2022.12.24 (2)

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