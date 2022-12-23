До слез: премьер Британии опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины (видео) (1)

ТСН.ua 2022.12.23 23:01
22:38, 23.12.22
В видео сравнивается жизнь двух девочек из Украины и Великобритании.
Премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал
чувствительный ролик в поддержку Украины, которая борется с российскими
оккупантами за свою свободу и независимость.
Соответствующее видео британский премьер распространил в Twitter.
"В это Рождество мы с тобой, Украина" - написал премьер Британии.
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