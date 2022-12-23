До слез: премьер Британии опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины (видео) (1)

ТСН.ua 2022.12.23 23:01

22:38, 23.12.22 В видео сравнивается жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами за свою свободу и независимость. Соответствующее видео британский премьер распространил в Twitter. "В это Рождество мы с тобой, Украина" - написал премьер Британии.