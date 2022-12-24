В Одесской области произошло массовое отравление угарным газом (15)

2022.12.24 (15)2022.12.23 (2) →
- В Одесской области девять человек отравились угарным газом от генератора : Рупор Одессы 12:13
- В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников одной из организаций : Одесса Медиа 10:59
- Одесская область: массовое отравление сотрудников от работы генератора : MY.UA 10:38
- Одесская область: массовое отравление сотрудников от работы генератора : Матриця свободи 10:38
- В Одесской области из-за неправильного использования генератора произошло массовое отравление : Антикор.com.ua 09:13
- Массовое отравление угарным газом под Одессой: появились детали несчастья и данные о пострадавших : Politeka 08:09
- Массовое отравление угарным газом под Одессой: появились детали несчастья и данные о пострадавших : MY.UA 08:08
- В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников одной из организаций : ПрессОрг24 07:42
- На Одесчине 9 человек отравились угарным газом : Слово і Діло 07:11
- На Одесчине из-за неправильно использования генератора произошло массовое отравление : Obozrevatel 04:16
- В Одесской области произошло массовое отравление угарным газом : Bigmir)net Новини 02:38
- 24 декабря 2022, 01:39 В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников одной из организаций : Українські національні новини 02:13
- В Одесской области произошло массовое отравление угарным газом : MY.UA 02:08
- В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников : УНИАН 01:13