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В Одесской области произошло массовое отравление угарным газом

В Одесской области произошло массовое отравление угарным газом (15)

MY.UA 2022.12.24 02:08
23 декабря, 23:48 В Одесской области, сотрудники одной из организаций города Овидиополь, из- за нарушения правил пользования генератором отравились угарным газом. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. "Вечером в Овидиополе произошло массовое отравление угарным газом сотрудников одной из организаций города. После поступления вызова на номер 103 на место было направлено четыре
ОВИДИОПОЛЬ, ГЕНЕРАТОР, ОТРАВЛЕНИЕ, СКОРАЯ, КАРЕТА, ГАЗ, Одесса, Украина, Ужгород
2022.12.24 (15)

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