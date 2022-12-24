В Одесской области произошло массовое отравление угарным газом (15)

MY.UA 2022.12.24 02:08

23 декабря, 23:48 В Одесской области, сотрудники одной из организаций города Овидиополь, из- за нарушения правил пользования генератором отравились угарным газом. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. "Вечером в Овидиополе произошло массовое отравление угарным газом сотрудников одной из организаций города. После поступления вызова на номер 103 на место было направлено четыре