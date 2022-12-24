16:34 24.12.2022 Министр обороны Франции посетит Украину - СМИ (15)

Интерфакс-Україна 2022.12.24 17:45

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 28 декабря, посетит Киев, сообщает BFM TV. "28 декабря 2022 года министр обороны Себастьян Лекорню посетит Украину, чтобы продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны 24 февраля", - указывается в сообщении. Точная программа визита пока неизвестна, однако сообщается, что Лекорню встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, а также в Киеве