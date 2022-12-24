24 декабря 2022 06:15 В РФ вспыхнул нелегальный дом престарелых: десятки жертв (13)

Gazeta.ua 2022.12.24 06:33

Пожар начался из-за неисправности печи, которой отапливали помещение. Фото: МЧС РФ Ночью в российском Кемерово вспыхнул пожар в частном доме для пожилых людей. Погибли 20 человек, сообщило 24 декабря российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram со ссылкой на МЧС России. "На момент прибытия первых подразделений спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания.