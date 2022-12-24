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Фокус: Украина

24.12.2022 08:34 В разведке предполагают повторное наступление РФ со стороны Беларуси

24.12.2022 08:34 В разведке предполагают повторное наступление РФ со стороны Беларуси (22)

ДонПресс 2022.12.24 09:03
На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но не следует полностью отвергать вероятность такого развития событий. Об этом рассказал Кирилл Буданов. По его словам, российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.
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