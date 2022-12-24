24 декабря 2022 09:05 Луганщина в оккупации: Гайдай рассказал о критической ситуации в регионе (19)

Gazeta.ua 2022.12.24 09:32

Оккупанты быстро нашли "виновных" в повышении цен на продукты в так называемой ЛНР. Фото: ЛОВА Причину повышения цен на продукты в так называемой ЛНР российские оккупанты видят в деятельности предприятий на захваченных в этом году территориях. Большое количество жалоб поступает от населения относительно высоких цен в захваченном россиянами регионе на продукты первой необходимости, рассказал