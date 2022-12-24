Aналитики ISW рассказали, почему путин начал больше появляться на публике (13)

ПрессОрг24 2022.12.24 07:42

24 Дек, 7:34 Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что возобновление публичных выступлений российского диктатора владимира путина, вероятно, свидетельствует о том, что он начал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в рф, передает УНН. Детали ISW пишет, что путин начал больше появляться на публике в российских городах и чаще делать расплывчатые заявления о вторжении россии в Украину в