Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья (13)

ТСН.ua 2022.12.24 09:01

Денькович Ярослава 08:58, 24.12.22 Российские захватчики в очередной раз атаковали пригород Запорожья. В ночь на субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, есть повреждения в домах и гимназии в Степенской громаде. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. "Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья.