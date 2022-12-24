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Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья (13)

ТСН.ua 2022.12.24 09:01
Денькович Ярослава 08:58, 24.12.22 Российские захватчики в очередной раз атаковали пригород Запорожья. В ночь на субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, есть повреждения в домах и гимназии в Степенской громаде. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. "Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья.
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