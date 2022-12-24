Кирилл Буданов рассказал о союзе Пригожина и Суровикина: почему "вагнеровцы" так сильно хотят захватить Бахмут (18)

НБН 2022.12.24 15:38

Российский преступник Евгений Пригожин, являющийся собственником ЧВК "Вагнера", а также Сергей Суровикин, командующий войсками РФ в Украине, создали союз и всячески пытаются доказать, что они сильны. Андрей Бондарь 24/12/2022 Как информирует "НБН, в интервью The New York Times глава разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что именно поэтому "вагнеровцы" так сильно хотят захватить Бахмут.