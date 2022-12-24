24 декабря 2022, 09:46 В британской разведке объяснили неспособность российской армии наступать (20)

- Нехватка боеприпасов ограничивает наступательный потенциал россии, - британская разведка : Преступности.нет 12:39
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- Британская разведка назвала фактор сдерживания наступления рф : ПрессОрг24 10:42
- Британская разведка назвала ключевой фактор, который сдерживает россиян от наступательных операций в Украине : Страна.ua 10:31
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- 24.12.22 09:58 Ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций является нехватка боеприпасов, - британская разведка : Цензор.Нет 10:02
- Британские разведчики объяснили, почему российская армия прекратила наступательные операции : ТСН.ua 10:01
- 24 декабря 2022, 09:40 Британская разведка назвала фактор сдерживания наступления рф : Українські національні новини 09:43
- Британская разведка объяснила неспособность российской армии наступать : РБК-Україна 09:16