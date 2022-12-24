24 декабря 2022, 09:46 В британской разведке объяснили неспособность российской армии наступать (20)

Східний варіант 2022.12.24 10:13

С октября россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов остается ключевым фактором сдерживания для российских наступательных операций. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Как отмечается в сводке, россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно раз в неделю из-за