24 декабря 2022, 10:27 ВСУ продвигаются все ближе к Сватово, оккупанты вывезли из города "администрацию" (17)

Східний варіант 2022.12.24 10:43

Вооруженные силы Украины стали еще ближе к оккупированному россиянами Сватово на Луганщине. Об этом в эфире телемарафона 24 декабря сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Мы еще ближе к Сватово: оккупанты вывезли из оккупированного города "ленеровскую администрацию". Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и едут на Луганск", - рассказал Гайдай.