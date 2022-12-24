В Беларуси три батальона отправились к украинской границе - Минобороны (15)

UA-Футбол 2022.12.24 12:12

24 декабря 2022, суббота. 11:30 Украинское войско на Севере готово фото из свободных источников Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации вражеских войск на территории Беларуси: "Мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных