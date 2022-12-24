В "Дії" - новый опрос: украинцы выбирают дату празднования Рождества (19)

Укринформ 2022.12.24 11:01

24.12.2022 10:54 Министерство культуры и информационной политики совместно с Министерством цифровой трансформации решили провести голосование в приложении "Дія" о дате празднования Рождества. Как передает Укринформ, об этом глава МКИП Александр Ткаченко сообщил в Телеграме. Голосование продлится с 24 до 30 декабря. По словам Ткаченко, католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день - 25 декабря.