Массированный обстрел РФ Херсона. Прокуратура сообщает о 8 погибших, 17 получили ранения (33)

Центр журналистских расследований 2022.12.24 14:37

13:39 Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела войсками РФ центра Херсона. Обстрел войсками РФ центра Херсона 24 декабря 2022 годаФото: @hueviy_kherson "По данным следствия, утром 24 декабря оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона попав в места с наиболее массовыми скоплениями местных жителей. В результате погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 17