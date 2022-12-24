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Не "чувствительный контент", а реальная жизнь: Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

Не "чувствительный контент", а реальная жизнь: Зеленский отреагировал на обстрел Херсона (21)

РБК-Україна 2022.12.24 12:16
Суббота 24 декабря 2022 12:13 Фото: Зеленский отреагировал на обстрел Херсона (facebook.com/zelenskiy.official) Автор: Елизавета Драбкина Российские оккупанты обстреляли центр Херсона в канун Рождества для собственного удовольствия и запугивания украинцев. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что социальные сети, вероятно, будут обозначать фото
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