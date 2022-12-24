24 декабря 2022 12:08 "Это убийства ради запугивания и удовольствия" - Зеленский отреагировал на российский удар по центру Херсона (16)

Gazeta.ua 2022.12.24 12:34

Украина сражается против абсолютного зла. Мир должен это видеть и понимать. Так, президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Херсона 24 декабря. Он также опубликовал в Telegram шокирующие фото последствий российской атаки, в результате которой погибли мирные жители. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official "Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент".