Финляндия предоставит Украине военную технику на 29 млн евро (17)

Online.ua 2022.12.24 16:00

24 декабря, 15:57 Финляндия поставит Украине новый пакет военной техники на сумму около 29 млн евро. Президент Республики Финляндия Саули Ниинисте подписал соответствующее решение 20 декабря. Источник: Генеральный Штаб ВСУ Что известно о новом пакете военной помощи от Финляндии? По информации Генштаба, это будет 11-й пакет военной техники от Финляндии, который будет поставлен в Украину стоимостью 28,8 млн евро.