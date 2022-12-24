Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на утренний обстрел Херсона (14)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.12.24 18:43

24 декабря 2022, 18:40 Украина сможет предотвратить такие трагедии, одна из которых произошла утром 24 декабря в Херсоне, если получит больше вооружений, подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников в твиттере. По его словам, сегодняшний обстрел армией РФ Херсона - не только военное преступление, но и попытка отомстить жителям города, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон - это Украина.