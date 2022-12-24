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Фокус: Украина

24 декабря 2022, 21:13 На фронте под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R (16)

Dev.ua 2022.12.24 21:20
Защищая Украину от российской агрессии, погиб разработчик Владимир Fresh Ежов, который в 2007 году работал над "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо". Защищая Украину от российской агрессии, погиб разработчик Владимир Fresh Ежов, который в 2007 году работал над "S.T.A.L.K.E.R.
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