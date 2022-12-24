24 декабря 2022, 21:13 На фронте под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R (16)

- 24 декабря 2022, 22:11 В боях за Украину под Бахмутом погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R : Східний варіант 23:13
- 24.12.22 22:19 Защищая Украину от российских оккупантов погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов. ФОТО : Цензор.Нет 23:02
- Под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R : Новое Время 23:01
- На фронте погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R : ПрессОрг24 22:42
- В боях под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R : Громадське телебачення 22:35
- В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов: что о нем известно : РБК-Україна 21:31
- Один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов погиб на фронте : Судово-юридична газета 21:21
- 24 декабря 2022, 21:13 На фронте под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R : Dev.ua 21:20
- Храбро сражался за Украину до последнего: не стало разработчика культовой игры S.T.A.L.K.E.R : Znaj.ua 21:15
- На фронте погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R : Антикор.com.ua 21:15
- 24 декабря 2022 20:46 На фронте, защищая Украину, погиб один из разработчиков легендарной игры S.T.A.L.K.E.R : Dynamomania.com 21:04
- 24 декабря 2022, 20:25 На фронте погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R : Українські національні новини 20:43
- В боях под Бахмутом погиб разработчик S.T.A.L.K.E.R Владимир "Fresh" Ежов : Фокус 20:04
- В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов. Фото : Страна.ua 18:46
- Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R погиб на фронте : MY.UA 18:38
- Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R погиб на фронте : Vesti.ua 18:13