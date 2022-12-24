Гуменюк о Николаевской области: уверена, что скоро сможем отчитаться о полной деоккупации (14)

РБК-Україна 2022.12.24 18:31

Суббота 24 декабря 2022 18:16 Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина) Автор: Иван Носальский Вооруженные силы Украины, вероятно, уже очень скоро смогут полностью освободить Николаевскую область от оккупантов и предоставить соответствующий отчет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи