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"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": главные тезисы из рождественского поздравления Зеленского

"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": главные тезисы из рождественского поздравления Зеленского (14)

Громадське телебачення 2022.12.24 20:35
Ярослав Герасименко 24 Декабря 2022 20:18 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством. Видеопоздравление глава государства опубликовал на странице в Facebook. Отобрали для вас несколько тезисов. Более 300 дней и восемь лет в битве со злом Зеленский отметил, что украинцы противодействуют "злу и тьме" более "300 дней и восемь лет".
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