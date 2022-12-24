"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": главные тезисы из рождественского поздравления Зеленского (14)

Громадське телебачення 2022.12.24 20:35

Ярослав Герасименко 24 Декабря 2022 20:18 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством. Видеопоздравление глава государства опубликовал на странице в Facebook. Отобрали для вас несколько тезисов. Более 300 дней и восемь лет в битве со злом Зеленский отметил, что украинцы противодействуют "злу и тьме" более "300 дней и восемь лет".